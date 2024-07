O brasileiro Gustavo Batista Oliveira, o Gustavo Bala Loka, se classificou nesta terça-feira (30) para a final do ciclismo BMX freestyle dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O paulista obteve as notas 85,51 e 86,07 em suas duas voltas na Arena La Concorde 2 e obteve a oitava melhor nota média (85.79). Com isso avançou em oitavo lugar para disputar a medalha na final que reúne nove ciclistas.

O britânico Kieran Reilly terminou na liderança, com média de 91.21, seguido pelo americano Marcus Christopher (2º com 89.48) e Logan Martin, da Austrália, em terceiro, com 89.39.

A final será disputada nesta quarta-feira, às 9h44 (horário de Brasília).

aam/cb