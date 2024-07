A esgrimista Olga Kharlan ganhou nesta segunda-feira (29) o bronze na prova individual de sabre, a primeira medalha para a Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Kharlan venceu o combate pelo terceiro lugar por pequena margem, 15-14, contra a sul-coreana Choi Sebin, número 24 do mundo, protagonizando uma virada espetacular após estar muito atrás no placar, com 5-11.

O terceiro lugar serve de consolo depois de perder a chance de disputar o ouro individual, após cair para a francesa Sara Balzer nas semifinais.

E amplia suas conquistas olímpicas para cinco medalhas: ouro em Pequim 2008 e prata no Rio de Janeiro 2016 no sabre por equipes, e bronze em sabre individual em Londres 2012 e Rio.

O ouro olímpico individual, no entanto, continua faltando para a esgrimista ucraniana, de 33 anos, que ganhou diversos títulos nas outras grandes competições internacionais, incluídos quatro primeiros lugares no campeonato mundial e seis nos campeonatos europeus.

Os Jogos Olímpicos de Paris podem ser os últimos da esgrimista de sabre mais dominante da última década.

Kharlan está desgastada por meses de batalhas políticas contra o retorno da Rússia às competições e angustiada por sua família em casa em meio à guerra, além de sofrer os embates que seu esporte infligiu a seu corpo.

Além de seus triunfos, a ucraniana é lembrada por ter sido desclassificada do Campeonato Mundial de 2023 por se recusar a cumprimentar sua rival russa Anna Smirnova.

