O belga Remco Evenepoel conquistou o ouro olímpico na prova contrarrelógio masculina do ciclismo dos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (27), com chegada na ponte Alexandre III, à frente do italiano Filippo Ganna e de outro belga, Wout Van Aert.

Evenopel, atual campeão mundial, sucede como campeão olímpico o esloveno Primoz Roglic, que não foi aos Jogos, ao superar sob chuva seus companheiros de pódio em 14 e 25 segundos, respectivamente.

O belga de 24 anos mostrou mais uma vez um grande desempenho em sua prova preferida, onde sua perfeição aerodinâmica o fez se distanciar dos adversários, mesmo com o asfalto molhado pela persistente chuva na capital francesa.

Atrás dele, Filippo Ganna evitou milagrosamente uma queda depois de ter tocado as barreiras de segurança.

Por sua vez, Wout Van Aert também teve uma grande atuação em seu retorno ao primeiro escalão depois de ter sofrido várias fraturas nas costelas, na clavícula e no esterno em um grave acidente sofrido em março.

