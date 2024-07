O Real Madrid apresentou o atacante Endrick como novo reforço neste sábado (27), em um ato no estádio Santiago Bernabéu.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo porque sempre quis estar aqui. Queria jogar no Madrid, era um sonho que hoje se tornou realidade", disse o jogador durante sua apresentação.

O brasileiro de 18 anos chega ao clube merengue depois de ter assinado um contrato de seis temporadas.

Endrick foi destaque do Palmeiras no título do Campeonato Brasileiro do ano passado, desempenho que o levou à Seleção e à última Copa América, disputada nos Estados Unidos entre junho e julho.

Então com 17 anos e 11 meses, ele foi o segundo jogador mais jovem a disputar o torneio continental, depois do equatoriano Kendry Páez (17 anos e 1 mês).

