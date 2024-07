O Brasil colocou contra as cordas a anfitriã França, apoiada por 30 mil pessoas em Lille e liderada por Victor Wembanyama, mas foi derrotado por 78-66 neste sábado (27), na primeira rodada do torneio olímpico de basquete masculino dos Jogos de Paris.

A seleção brasileira jogou bem e lutou até o fim pela vitória, mas a força física dos franceses acabou fazendo a diferença.

O gigante Wembanyama, de 2,24 metros e apenas 20 anos, terminou a partida com 19 pontos, assim como o capitão francês, Nico Batum.

A primeira jogada do duelo foi uma mostra do que viria a seguir. 'Wemby', que joga no San Antonio Spurs da NBA, acertou uma cesta de três e Marcelinho Huertas se infiltrou pela defesa da França para marcar dois pontos para o Brasil.

Aos 41 anos, Marcelinho, que pediu para voltar à seleção no Pré-Olímpico, se tornou o segundo jogador de basquete mais velho a disputar uma edição de Jogos Olímpicos.

Com sua liderança, o Brasil chegou a abrir 12 pontos na frente no início do segundo quarto, mas não conseguiu segurar a vantagem. Os cestinhas da equipe foram Léo Meindl e Cristiano Felicio, ambos com 14 pontos. Marcelinho anotou 11.

No outro jogo do Grupo B, a Alemanha, atual campeã mundial, confirmou o favoritismo e bateu o Japão por 97-77.

