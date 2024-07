Em um dos duelos mais aguardados dos Jogos de Paris-2024, a nadadora australiana Ariarne Titmus revalidou neste sábado (27) seu ouro olímpico nos 400 metros livre feminino, à frente da canadense Summer McIntosh e da americana Katie Ledecky.

Titmus, recordista mundial, dominou a prova desde o início e venceu com o tempo de 3:57.49.

McIntosh, de apenas 17 anos, foi a única que ameaçou a vitória de Titmus ao atingir 3:58.37 (0,88 centésimos abaixo), enquanto Ledecky, que lutava por seu oitavo ouro olímpico, alcançou o tempo de 4:00.86 e se contentou com a medalha de bronze.

A brasileira Maria Fernanda Costa terminou em sétimo lugar com 4:03.53.

A prova, que contou com a presença das três mulheres mais rápidas da história na distância, foi o destaque do primeiro dos nove dias de natação, que terá 35 finais até o dia 4 de agosto.

O duelo entre Ledecky, Titmus e McIntosh – todas recordistas mundiais em algum momento – gerou comparações com a chamada "Corrida do Século", os 200 m livre de Atenas-2004, na qual Ian Thorpe prevaleceu sobre Pieter van den Hoogenband e o gigante Michael Phelps.

"As minhas pernas estão um pouco cansadas, mas acima de tudo estou aliviada. Francamente, senti mais do que nunca na minha vida a pressão e as expectativas desta prova, mas consigo lidar bem com a pressão", reconheceu a vencedora em entrevista à imprensa australiana.

"Estou feliz com o resultado e me sinto honrada por ter competido e estar ao lado de lendas como Katie. Admiro muito ela como atleta, e não existe rivalidade além da competição", completou a nadadora que é apelidada de 'Terminator' (em referência ao filme 'Exterminador do Futuro').

