O espanhol Rafael Nadal disse que definirá com sua equipe se estreia ou desiste do torneio de simples dos Jogos Olímpicos para concentrar as energias nas duplas, onde neste sábado (27) estreou com vitória jogando ao lado de Carlos Alcaraz.

"Não sei, vou falar com a equipe", disse Nadal antes de sua estreia contra o húngaro Marton Fucsovics.

"Vou conversar com a equipe e vou tomar a decisão que acharmos mais adequada como equipe para tentar ter as melhores chances de levar medalhas para casa (...) Nem sempre mais é mais, às vezes mais significa menos. Mas não estou dizendo que não vou jogar", acrescentou.

No duelo contra uma sólida dupla argentina, formada por Máximo González e Andrés Molteni, Nadal liderou na vitória por 7 a 6 (7/4) e 6 a 4, apesar da proteção que ocupava grande parte de sua coxa direita.

Durante a semana, o vencedor de 22 Grand Slams sentiu desconforto e suspendeu um dos treinos, mantendo a Espanha em suspense.

"Terminar com a vitória é algo que nos permite sonhar um pouco mais", disse o veterano após uma vitória nas duplas que o mantém na corrida pela terceira medalha olímpica depois das medalhas de ouro em simples em Pequim-2008 e em duplas na Rio-2016.

