O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que busca a reeleição, esqueceu o nome de um dos secretários de Estado durante uma entrevista na TV na noite dessa quarta-feira (17/7). Ele chamou o secretário de Defesa, Lloyd Austin, de “homem negro”.





O político, que tem 81 anos, vem cometido uma série de gafes, errando, trocando e esquecendo nomes, o que provocou um movimento que pede que ele desista da reeleição e outro nome do partido Democrata vá às urnas contra Donald Trump. Durante a participação na Black Entertainment Television, Biden falava sobre o histórico de nomeação de pessoas negras em sua administração.





“É tudo sobre tratar as pessoas com dignidade. Por exemplo, veja o calor (das pessoas) que estou recebendo porque nomeei um, uh, o secretário de defesa, [ininteligível] homem negro”, disse Biden. Não ficou claro se ele usou o artigo “um” ou “o” para se referir a Austin.





O momento viralizou nas redes sociais, que não perdoam mais um erro de Biden. Para outras pessoas, ele quis dizer que queria apenas destacar que colocou um homem negro em um papel crucial. Em seguida, ele falou da juíza associada da Suprema Corte, Ketanji Brown Jackson, que também é negra. ““Eu nomeei Ketanji Brown, quero dizer, por causa das pessoas que nomeei”, disse.

Lapsos de memória

O esquecimento do nome do secretário se soma à lista de lapsos de memória que Biden apresenta nesta campanha eleitoral. Na terça-feira (16/7), ao dizer que vai propor um teto para que aluguéis não subam mais do que US$ 55, ele quis dizer 5%. O presidente lia o discurso em um teleprompter e aparentou estar com dificuldades de enxergar o texto. "A ideia de que locadores podem subir o valor do aluguel para US$ 300, US$ 400 dólares por mês ou algo assim... Estou prestes a anunciar que eles não podem subir mais que... US$ 55".





Na semana passada, Biden se confundiu em um discurso no encerramento da Cúpula da Otan e chamou o presidente ucraniano Volodimir Zelenski de presidente Putin, líder da Rússia. Vale lembrar que os dois países estão em guerra. “Agora quero passar [a palavra] para o presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin”, disse.





Em seguida, ele se corrigiu: “Presidente Putin? Ele vai derrotar o presidente Putin! Presidente Zelensky! Estou tão focado em derrotar Putin que temos que nos preocupar com isso”, afirmou, antes de cumprimentar Zelensky, que disse rindo: “Eu sou melhor”.





No mesmo dia, ele confundiu a própria vice-presidente, Kamala Harris, com Donald Trump durante uma entrevista coletiva. “Não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não estava qualificada para ser presidente”, disse.





Minutos depois, Biden voltou a elogiar sua companheira de chapa, desta vez sem errar o nome. Biden enfrenta forte pressão interna do Partido Democrata para que desista da candidatura em meio ao temor de uma derrota para Trump nas eleições de novembro.