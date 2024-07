O senador dos EUA JD Vance (R-OH) (L) aperta a mão do ex-presidente dos EUA Donald Trump durante um evento no Corpo de Bombeiros da Palestina Oriental em East Palestine, Ohio, em 22 de fevereiro de 2023.

O ex-presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (15/7) que o senador republicano J.D Vance, de 39 anos, foi o escolhido para ser o vice-presidente da chapa dele para as eleições presidenciais. O anuncio ocorre dois dias após o atentado contra Trump em um comício.

Eleito em 2022 para o Senado estadunidense, Vance é do estado de Ohio e foi criado na cidade de Middletown. O político também teve passagens pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde serviu na Guerra do Iraque. Posteriormente, ele se formou na Ohio State University e na Yale Law School.



Vance também escreveu um livro que foi transformado em filme da Netflix, Hillbilly Elegy ou Era uma vez um sonho, como foi chamado em solo brasileiro. O longa foi estrelado pelas renomadas atrizes Glenn Close e Amy Addams e recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro.

De acordo com a página de Vance no portal do Senado, ele tinha a avó como "salvação". "Uma democrata 'cachorro azul', ela possuía 19 armas de fogo e nutria uma profunda fé cristã em si mesma e em sua família".

Vance já foi um grande crítico de Trump, especialmente em 2016, na corrida eleitoral. Contudo, desde então, ele se tornou um defensor declarado do ex-presidente, inclusive votando, no Senado, de maneira alinhada com os pensamentos do ex-presidente.