A seleção da Espanha foi recebida por milhares de torcedores nas ruas de Madri nesta segunda-feira (15) para comemorar o título da Eurocopa, que veio com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 na final disputada no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

O primeiro compromisso da equipe ao chegar à capital espanhola foi a recepção com o rei Felipe VI, que ganhou de presente uma camisa assinada pelos jogadores com o lema "reis da Europa".

Depois de posar com a família real em frente ao Palácio da Zarzuela, a seleção foi se encontrar com o presidente do Governo, Pedro Sánchez, que pediu mais vitórias: queremos muito, muito mais", disse o político.

Os jogadores então iniciaram um desfile pela cidade em um ônibus pintado com a frase em inglês "it's only the beginning" ("é só o começo").

Até a vitória na decisão sobre os ingleses, o time do técnico Luis de la Fuente foi superando potências do continente.

Na primeira fase, a seleção espanhola caiu no chamado "grupo da morte" com Itália, Croácia e Albânia, e se classificou na primeira posição. Depois de passar pela Geórgia nas oitavas de final, eliminou nas quartas a anfitriã Alemanha e bateu a França na semifinal.

Com o título, a Espanha se isolou como maior campeã da Euro com quatro conquistas, superando as três da Alemanha, agora segunda maior vencedora do torneio.

