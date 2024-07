Com 11 eventos de pré-casamento, shows de Katy Perry e Backstreet Boys em um cruzeiro e Rihanna como convidada, chegou ao fim nesse domingo (14/7) a festa de casamento dos milionários Anant Ambani e Radhika Merchant. O enlace chamou atenção do mundo inteiro por conta da extravagância. Segundo o jornal The Guardian, o casamento custou cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões). Isso representa 0,5% da fortuna da família do noivo. Afinal, de onde vem tanto dinheiro?





O indiano Anant Mukesh Ambani, de apenas 29 anos, é o filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia. Segundo a revista Forbes, o pai do noivo é dono de uma fortuna de US$ 123,9 bilhões (o equivalente a R$ 675,54 bilhões), ocupando o 11º lugar na lista de mais ricos do mundo.





O patriarca de 67 anos é presidente da Reliance Industries, a empresa com maior capitalização de mercado na Índia. O empresário transformou o grupo petroquímico que herdou em um império mundial. A Reliance Industries é um conglomerado que reporta mais de 100 bilhões de dólares em receita anual (R$ 540 bilhões), com atuação nos diversos setores, que vão desde petroquímicos, petróleo e gás até telecomunicações e varejo.





Entre outros ativos, a família Ambani possui um complexo residencial de 27 andares avaliado em 1 bilhão de dólares (R$ 5,4 bilhões), que possui três helipontos, uma garagem para 160 carros e um cinema privado. Anant é o irmão mais novo da família e visto como o principal herdeiro do pai.







Ele estudou na Dhirubhai Ambani International School, em Mumbai, antes de se formar na Brown University, nos Estados Unidos. Após concluir seus estudos, o ricaço se juntou aos irmãos na Reliance Industries, assumindo a liderança nos negócios de energia da empresa. Atualmente, ele é responsável pela expansão do setor de energia verde da marca, com meta de torná-la livre de emissão de carbono até 2035.





Ele também está envolvido na construção do Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, uma mega usina de energia solar. Anant ainda faz parte dos conselhos da Jio Platforms Limited e da Reliance Retail Ventures Ltd., está envolvido com a Reliance Foundation e recentemente lançou o Vantara, um abrigo para animais em risco.





Como foi o casamento?

O casamento começou dando o que falar em março, quando foi realizado o hastakshar, uma espécie de festa de noivado, com direito a show de Rihanna. Em maio, os pais do noivo fizeram grandes festas para o filho e a noiva, que incluíam um cruzeiro pelo Mar Mediterrâneo. Depois de 11 eventos de “esquenta”, o casamento aconteceu entre os dias 12 e 14 de julho.





A noiva contou para a Vogue que as datas foram escolhidas levando em conta a análise do mapa astral dos dois. “Minha sogra era a C.E.O. do casamento, como gosto de dizer”, disse Radhika à publicação. As núpcias começaram em 5 de julho com um sangeet -- um evento em que os noivos e suas famílias fazem danças coreografadas para simbolizar a união, incluindo um show com Justin Bieber.





Nos dias seguintes, o casal fez vários poojas (orações cerimoniais), incluindo o mehendi, em que a noiva e os convidados pintam as mãos e os pés com hena. Na quinta-feira, eles realizaram o haldi, em que o casal é coberto com pasta de açafrão para ter prosperidade.





Na sexta-feira, aconteceu o baraat, a procissão de casamento do noivo. Com direito a chegada a cavalo, mais de 2 mil convidados curtiram a festa, com direito a shows e centenas de dançarinos. O local foi decorado com dezenas de esculturas florais – uma levou mais de 100 mil flores.





No sábado, aconteceu a cerimônia religiosa, com uma oração para a deusa Saraswati. Entre os convidados estava o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, de quem o pai do novo é próximo.



Domingo foi o Mangal Utsav, a recepção de casamento com mais de 14 mil convidados. Em vez do tradicional bem casado, a lembrança da festa foi um relógio da grife Audemars Piguet, feito em ouro rosa 18k e avaliado em R$1.514.540.