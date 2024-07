PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA POLÍTICA: Donald Trump, estrela absoluta de uma convenção republicada abalada por tentativa de assassinato

MILWAUKEE:

Trump, estrela absoluta de uma convenção republicada abalada por tentativa de assassinato

Donald Trump retorna à arena política nesta segunda-feira (15), como a estrela da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, onde sua base, ainda em estado de choque com o atentado contra o ex-presidente, o proclamará oficialmente candidato para a eleição presidencial de novembro

FAIXA DE GAZA:

Israel prossegue com bombardeios na Faixa de Gaza

Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza nesta segunda-feira (15) e prossegue com a ofensiva militar contra o movimento islamista palestino Hamas, depois de ataques contra um campo de deslocados e uma escola que deixaram mais de 100 mortos nos últimos dias.

TEL AVIV:

Guerra em Gaza sufoca artistas palestinos em Israel e Jerusalém Oriental

O comediante Ayman Nahas diz que tem se mantido "discreto" desde 7 de outubro, com medo de represálias contra artistas árabes em Israel em meio à guerra na Faixa de Gaza.

PEQUIM:

Economia da China cresce menos que o previsto no 2º trimestre

A economia da China cresceu 4,7% em base anual no segundo trimestre de 2024, abaixo das expectativas, segundo os números oficiais publicados nesta segunda-feira (15), que coincidem com uma reunião crucial dos líderes do Partido Comunista sobre o país.

PEQUIM:

Com a economia em desaceleração, os chineses reduzem estilo de vida

Diante da desaceleração econômica, muitos chineses estão adotando medidas para reduzir o seu estilo de vida, cozinhando em casa em vez de comer fora, poupando mais ou limitando as férias.

GENEBRA:

Vacinação infantil no mundo estagna, alerta ONU

As taxas de vacinação infantil no mundo estão estagnadas e ainda não recuperaram os níveis anteriores à pandemia de covid-19, alertou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (15).

MADRI:

Peça 'A Gaivota' de Tchekhov é encenada por atores cegos na Espanha

Na produção de "A Gaivota", do escritor russo Anton Tchekhov, ensaiada por uma companhia de atores espanhóis cegos, não há cenários, o palco tem marcas no chão e uma atriz e diretora faz a audiodescrição.

