A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 neste domingo (14) em Berlim, na Alemanha, e se sagrou campeã da Eurocopa pela quarta vez em sua história.

Com este triunfo a Espanha passa a ser a única tetracampeã da Euro (1964, 2008, 2012 e 2024), à frente da tricampeã Alemanha (1972, 1980 e 1996).

A quarta assistência do jovem Lamine Yamal no torneio permitiu ao outro ponta, Nico Williams, abrir o marcador (47') com o primeiro chute da Espanha na direção do gol no jogo.

Mais tarde, Cole Palmer empatou (73') e quando parecia que o jogo iria para a prorrogação, Oyarzabal marcou o gol da vitória na reta final (86').

Yamal e Williams, que acabam de completar 17 e 22 anos respectivamente, são os rostos de uma nova seleção, a de Luis de la Fuente, que seduziu toda a Europa ao longo do torneio, com sete vitórias nos sete jogos disputados.

Contra gigantes como Itália, Alemanha, França e Inglaterra, a 'Roja' brilhou com base no controle, posse de bola e muita ajuda entre todos os jogadores.

A Inglaterra, por sua vez, continua seu longo jejum de títulos, que já chega a 58 anos, desde a Copa do Mundo de 1966, apesar de ter chegado à segunda final consecutiva de Eurocopa.

- Lesão de Rodri -

Após a apresentação ao vivo do hino do torneio, 'Fire', e do ex-jogador da seleção italiana Giorgio Chiellini apresentar o troféu Henri Delaunay no Olympiastadion de Berlim, o jogo começou sem sobressaltos.

A Inglaterra ficou presa no seu próprio campo mas conseguiu conter a Espanha longe o suficiente da baliza defendida por Jordan Pickford, e ainda teve um perigoso primeiro chute na direção do gol de Phil Foden (45'+1), bem interceptado por Unai Simón.

Embora não tenha lamentado nenhuma grande chance de gol desperdiçada, a Espanha sofreu a lesão de Rodri num dos últimos lances do primeiro tempo.E os 'Three Lions' foram satisfeitos para o intervalo.

A 'Roja' entrou forte na segunda etapa, e um passe lateral de Dani Carvajal lançou Yamal na área. O jovem percebeu Willams desmarcado do outro lado e deu um passe preciso para o atacante do Athletic Bilbao resolver a situação no mano a mano.

- Oyarzabal faz o gol do tetra -

O gol deixou levemente nocauteada a Inglaterra, que voltou a sofrer chances pelos pés de Williams (56') e Yamal (66').

Mas o técnico Gareth Southgate reagiu, colocando Ollie Watkins e Cole Palmer, entre outros. As mudanças entraram em vigor e a Inglaterra começou a buscar o gol imediatamente.

O atacante do Chelsea, um dos melhores jogadores da temporada na Premier League, deixou petrificados os pouco mais de 11 mil torcedores espanhóis presentes em Berlim com um chute no canto que Simón não conseguiu defender.

Os 'Three Lions' sentiram o bom momento e quando parecia que a Inglaterra estava perto do segundo, a Espanha marcou no contra-ataque, outra das virtudes da equipe de Luis de la Fuente.

Marc Cucurella aproveitou o espaço aberto pelo lado esquerdo e correu sozinho. Na altura da área, ele mandou um passe em direção à marca de pênalti onde Oyarzabal apareceu para superar Pickford.

Declan Rice quase empatou nos acréscimos, mas Dani Olmo tirou de cabeça em cima da linha, evitando a prorrogação. A equipe comemorou como se fosse um gol que garantiu o tetracampeonato europeu da Espanha.

