O Uruguai terminou em terceiro lugar na Copa América-2024, nos Estados Unidos, neste sábado (13), ao vencer o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 2 a 2 nos 90 minutos.

Bentancur abriu o placar para a 'Celeste' no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, aos 8 minutos e os canadenses viraram com gols de Koné aos 21 e Jonathan David já na reta final da partida (79').

Quando parecia que o Canadá terminaria o torneio com a medalha de bronze, 'El Pistolero' Luis Suárez marcou nos acréscimos (90'+2) e levou a decisão para as penalidades.

O goleiro Sergio Rochet defendeu a cobrança de Ismaël Koné (a terceira do Canadá), e Alphonso Davies mandou a bola no travessão na quinta, enquanto Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta e Suárez converteram as suas para o Uruguai.

Argentina e Colômbia vão disputar a final da Copa América no Hard Rock Stadim, em Miami, neste domingo às 21h (horário de Brasília).

- Um estreante corajoso -

Embora a velocidade no contra-ataque tenha sido seu grande trunfo na Copa América, o Canadá mostrou uma faceta diferente no primeiro tempo, arriscando, tomando as rédeas do jogo, triangulando com qualidade.

A seleção estreante do técnico americano Jesse Marsch foi ousada contra um dos maiores vencedores da história do torneio, com 15 títulos que o colocam no topo da lista de campeões ao lado da Argentina.

Marsch surpreendeu com sua escalação, dando a titularidade a jogadores que tiveram pouco tempo de jogo ou que não jogaram sequer um minuto, como o goleiro Dayne St. Clair, o zagueiro Luc de Fougerolles e o atacante Tani Oluwaseyi.

A partida começou bem para o Uruguai, com um gol de Bentancur após um escanteio cobrado por Federico Valverde. Sebastián Cáceres cabeceou e a bola foi parar nos pés do meio-campista do Tottenham, que virou e chutou para abrir o placar.

No entanto, um descuido defensivo, com Matías Viña perdido e um momento de dúvida de Rochet, resultaram no gol de Koné.

O jogador do Olympique de Marselha deu um chute pouco comum, uma acrobacia aérea que serviu para empatar o jogo.

De costas para o gol, ele soltou o chute de pé direito no ar como um golpe de artes marciais e a bola passou por cima de Rochet.

Embora a reação do Uruguai tenha sido imediata, com um gol de Facundo Pellistri anulado por impedimento, o Canadá começou a ganhar ousadia.

Foi seu momento, com boas jogadas de Jonathan Osorio e os avanços de Ahmed e Jacob Schaffelburg.

A falta de acerto de Oluwaseyi, com duas chances claras desperdiçadas após cruzamentos perfeitos, e Nahitan Nández salvaram o Uruguai. Nández afastou uma cabeçada de Jonathan Osorio após uma rebatida de Rochet na linha do gol, antes de o próprio meio-campista canadense desperdiçar no mano a mano.

- Sangue frio -

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, fez uma mudança no início do segundo tempo.

Luis Suárez, ovacionado pelo público, entrou em campo ao lado de Giorgian de Arrascaeta para dar uma sacudida e Brian Rodríguez mais tarde também seria colocado por Bielsa.

As mudanças surtiram efeito e conseguiram empurrar o Canadá para trás, com Suárez ativo, embora ele tenha tido dificuldade para ficar à vontade na hora do chute. Os canadenses voltaram então à aposta que fizeram ao longo de todo o torneio: esperar e contra-atacar ao mesmo tempo. E não foram feitas concessões com a entrada de titulares regulares como Alphonso Davies e Jonathan David.

Valverde mandou uma bola na trave aos 78 minutos.

Koné, num contra-ataque, recebeu a bola no meio-campo com espaço para correr e tempo para pensar e chutar. Rochet bloqueou, sem sorte, já que David empurrou a bola aproveitando a sobra.

O Uruguai parecia condenado, mas Suárez ainda tinha uma bala na agulha. Arrascaeta puxou o ataque, José María Giménez cruzou e Suárez empatou. Seu gol, aos 37 anos, cinco meses e 20 dias, trouxe vida de volta ao Uruguai.

E nos pênaltis converteu suas cobranças para sair dos Estados Unidos com a medalha de bronze.

