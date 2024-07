Um surto de dengue causou, neste ano, aproximadamente 100 mortes na América Central, onde o país mais afetado é a Guatemala, com metade dos óbitos, informaram autoridades de saúde, nesta sexta-feira (12).

Na Guatemala, 50 pessoas morreram de dengue e mais de 43 mil contraíram a doença, quase seis vezes mais do que no mesmo período do ano passado, segundo relatório do Ministério da Saúde.

Em Honduras, há 29 mortes e cerca de 60 mil casos, enquanto o Panamá regista 12 mortes e mais de 5.700 casos, dos quais 40 são graves, segundo dados oficiais.

Em El Salvador, três crianças morreram de dengue e há cerca de 3.700 casos suspeitos.

Na Costa Rica, nenhuma morte foi relatada, mas houve mais de 11 mil casos confirmados da doença. A Nicarágua relatou apenas 196 casos, sem mortes.

A dengue é uma doença endêmica em áreas tropicais que causa febre alta, dores de cabeça, náuseas, vômitos, dores musculares e, nos casos mais graves, hemorragias que podem causar a morte.

Devido ao surto, alguns países da região declararam estado de emergência para combater a proliferação do mosquito “Aedes aegypti”, transmissor da doença.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, em abril de 2023, que a dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos estão agora se espalhando cada vez mais longe das suas áreas habituais devido às alterações climáticas.

