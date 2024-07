Assim como várias noivas, Rachelle Chapman sonhava que seu casamento fosse exatamente como ela planejou. No entanto, após um acidente em sua despedida de solteira, ela teve que mudar de planos. Rochelle ficou paraplégica após ser empurrada por sua melhor amiga e subiu ao altar em uma cadeira de rodas.

Ela contou, em um vídeo do TikTok, que isso aconteceu poucos dias antes da data marcada do casamento, que aconteceu em 2010, quando tinha 24 anos. “Nunca vou gostar de ficar paralisada. Mas é tudo uma questão de olhar para as coisas positivas da vida”, disse na publicação.





“Há 14 anos, meu mundo inteiro foi abalado”, escreveu em um post. “Eu tinha 24 anos e a vida estava seguindo um caminho fantástico. Eu comprei uma casa, consegui meu primeiro emprego de verdade e acabei de ficar noiva do meu namorado da faculdade”, citou.

“Era hora da minha despedida de solteira e eu estava muito animada. Mas depois de uma noite divertida com os amigos, voltamos para casa para nadar. Em uma brincadeira, uma amiga me empurrou para dentro da piscina”, lembrou. Pega de surpresa, Rochelle caiu de cabeça na água, quebrou o pescoço e teve uma lesão instantânea na medula.

Por conta do acidente, o casamento precisou ser adiado. Após um ano de reabilitação, ela e o noivo Chris subiram ao altar, em 2011. Entre as convidadas estava a amiga que causou o acidente, como uma de suas madrinhas (ou damas de honra, como são chamadas nos Estados Unidos, de onde é a protagonista da história).







“Eu poderia entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu naquela noite. Mas agora, a história é sobre amor, família e superação de adversidades. Nós nos casamos um ano depois, tivemos uma menina quatro anos depois e [agora] estamos vivendo nossa melhor vida”, disse. “Em muitos aspectos, tenho muita sorte”, declarou.