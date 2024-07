A tenista croata Donna Vekic, número 37 do mundo, se classificou para a semifinal de Wimbledon pela primeira vez na carreira ao derrotar a neozelandesa Lulu Sun (123ª) nesta terça-feira (9).

Vekic fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-1, em duas horas e oito minutos.

A croata de 28 anos nunca havia passado das quartas de final em torneios de Grand Slam, fase que alcançou no US Open de 2019 e no Aberto da Austrália do ano passado.

Vekic vai enfrentar por uma vaga na final de Wimbledon a vencedora do duelo entre a italiana Jasmine Paolini (7ª), vice-campeã de Roland Garros no início de junho, e a americana Emma Navarro (17ª).

A surpreendente Lulu Sun, de 23 anos, manteve vivo o sonho de chegar à semifinal do Grand Slam londrino até a metade do segundo set.

Depois de fechar a primeira parcial com uma única quebra, manteve o saque até perder dois games consecutivos, o que levou a partida para o terceiro e decisivo set.

Vekic então usou a experiência para abrir 5-0 e selar a vitória em seu primeiro match point.

ig/cyj/mcd/an/cb/dd