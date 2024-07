Os Estados Unidos estão "preocupados" com a viagem do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, à China e consideram que a visita não é construtiva para alcançar uma "paz justa" na Ucrânia, declarou um porta-voz da Casa Branca nesta segunda-feira (8).

A viagem "certamente não parece ser construtiva para o que precisa ser feito na Ucrânia", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

"É preocupante", acrescentou.

Orban se reuniu nesta segunda com o presidente chinês Xi Jinping, que exortou as grandes potências a "criar as condições" para um "diálogo" direto entre Ucrânia e Rússia.

O líder húngaro fez uma visita surpresa à Rússia e à Ucrânia há alguns dias, após seu país assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE) em 1º de julho.

A Casa Branca já havia se unido à UE para criticar a visita de Orban à Rússia, considerando que a viagem "não promoverá a causa da paz e é contraproducente para promover a soberania, a integridade territorial e a independência da Ucrânia".

