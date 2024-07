O governo dos Estados Unidos prevê reforçar o controle sobre as transações imobiliárias realizadas próximas de instalações militares, intensificando a supervisão sobre aquelas que envolvem estrangeiros, anunciou o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira (8).

As novas regras acrescentam cerca de 50 localidades à lista daquelas sobre as quais as transações imobiliárias devem estar sujeitas ao controle do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês), elevando o total para 227.

"O presidente [Joe] Biden e eu seguimos comprometidos a utilizar nossas ferramentas de controle para defender a segurança nacional dos Estados Unidos, em particular tomando medidas para proteger as instalações militares diante de ameaças externas", garantiu a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado.

As competências do CFIUS abrangem tanto as propriedades edificadas como a compra e venda de terrenos vazios.

A preocupação do governo é que um investidor estrangeiro compre ou arrende determinadas propriedades que lhe permitam coletar informação de inteligência ou "tornar visíveis as atividades de segurança nacional" dessas instalações militares.

Em maio deste ano, as autoridades americanas anunciaram a proibição de venda de um terreno para um grupo chinês especializado em criptomoedas devido à sua proximidade com uma base nuclear americana.

A Casa Branca explicou então que a empresa, MineOne Partners, foi obrigada a colocar à venda a parcela que havia comprado em 2022. A base aérea Francis E. Warren, situada em Wyoming (noroeste), a menos de 1,5 km do terreno adquirido, é utilizada como depósito de mísseis balísticos intercontinentais Minuteman III.

O CFIUS também estava preocupado com a instalação de equipamentos necessários para a "mineração" de criptomoedas em um terreno "que potencialmente permitiria atividades de vigilância e espionagem".

Um funcionário do Tesouro esclareceu que a supervisão do CFIUS não está direcionada a países específicos, como China e Rússia, e pode ser aplicada a todos.

bys-els/liu/db/mr/rpr/jb