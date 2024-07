O argentino Daniel Garnero não é mais técnico da seleção do Paraguai, anunciou a Associação Paraguaia de Futebol (APF) nesta segunda-feira (8), após o fracasso da equipe na Copa América.

"Agradecemos a Daniel Garnero e sua comissão técnica pelo compromisso, entrega e profissionalismo em todo esse tempo de trabalho com a 'Albirroja'. Desejamos a ele sucesso em seus projetos futuros", escreveu a APF em nota.

Garnero foi o décimo técnico do Paraguai desde o fim da era do também argentino Gerardo Martino, que levou o país às quartas de final da Copa do Mundo de 2010, em sua última participação no torneio.

O mau desempenho na Copa América deste ano, com três derrotas em três jogos (entre elas a goleada sofrida para o Brasil por 4 a 1) e a eliminação na fase de grupos, levou a APF a decidir pela demissão.

Com Garnero, que assumiu o cargo em setembro de 2023, o Paraguai teve duas vitórias, dois empates e oito derrotas.

A seleção paraguaia está na sétima posição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que conta com seis vagas diretas e uma para a repescagem.

hro/ol/cb/aam