O tenista sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, venceu o australiano Alexei Popyrin (47º) de virada neste sábado (6) e se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6, em três horas e cinco minutos.

Popyrin fez jogo duro e no quarto set lutou até o último suspiro, em um tie break que terminou com a vitória de Djokovic, que busca seu oitavo título em Wimbledon.

O sérvio de 37 anos segue no torneio depois de ter passado por cirurgia no menisco do joelho direito há duas semanas, devido a uma lesão que o obrigou a abandonar o torneio de Roland Garros antes da disputa das quartas de final.

"A cada jogo que passa, meus movimentos e minha confiança aumentam. Espero continuar assim", disse o número 2 do mundo após a partida.

Na próxima fase, 'Nole' vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune (15º), que mais cedo bateu o francês Quentin Halys (220º) em cinco sets, depois de ter perdido os dois primeiros.

