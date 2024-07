O Equador precisa estar preparado para encarar a atual campeã Argentina com ou sem Messi na quinta-feira pelas quartas de final da Copa América-2024, disse seu técnico, Félix Sánchez Bas, nesta quarta (3).

"Sabemos que o time que enfrentamos é do mais alto nível. Obviamente Lionel Messi é um jogador diferente, aquele que faz mais diferença hoje em dia", avaliou o treinador de 'La Tricolor' na coletiva de imprensa anterior ao duelo.

"Temos que estar preparados para qualquer uma das situações, esteja ele em campo ou não e, a partir daí, nos ajustar para que ele não consiga brilhar", afirmou.

Messi ainda é dúvida, devido a uma lesão, para o duelo entre Argentina e Equador, que será disputado às 20h locais (22h de Brasília) no NRG Stadium, em Houston, no Texas, com capacidade para 72 mil pessoas.

Sánchez lembrou que já enfrentou a Argentina com e sem Messi. "Estão há muito tempo com o mesmo treinador, conseguiram criar um grupo e um estilo de jogo muito definido, com ligeiras nuances dependendo de quem está e de quem não está em campo", comentou.

Ele reconheceu que o seu colega Lionel Scaloni "fez história" pela Argentina, ao conquistar a última Copa América, em 2021, e a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Sánchez evitou falar sobre os rumores vindos da imprensa equatoriana que afirmam que ele deixaria o cargo em breve. "Faltando pouco mais de 24 horas para um jogo tão importante, só penso no jogo (…) e em dar alegria às pessoas".

Nas últimos dois jogos que disputou contra a Argentina, um nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e outro num amistoso, o Equador perdeu ambos por 1 a 0. O Equador nunca venceu a Argentina em Copa América.

"Tem sido difícil em muitos momentos, mas a equipe está crescendo e é certo que estamos confiantes em fazer um bom jogo (...) Achamos que será um jogo equilibrado", disse Sánchez.

"São estatísticas e você já sabe para que servem (para quebrá-las). Estamos nos preparando para isso", considerou o atacante e capitão equatoriano Enner Valencia.

"Eles têm muita experiência, trabalham juntos há muito tempo. São os melhores jogadores do mundo. Temos um elenco jovem, mas com muita personalidade, que respeita os adversários, mas com vontade de vencê-los", avisou ele.

Valencia disse ainda que deixar a campeã mundial fora da competição lhes dá "um impulso" e que sua seleção acredita que pode alcançar esse objetivo.

"Aqui não há um amanhã. Temos que dar o melhor que temos para vencer. Para mim e para os meus companheiros é o jogo mais importante que temos. É o jogo mais importante da minha carreira", acrescentou Valencia.

