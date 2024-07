O número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, venceu nesta quarta-feira (3) seu compatriota Matteo Berrettini (59º do ranking da ATP) e avançou à terceira rodada do torneio de Wimbledon.

Em partida equilibrada, Sinner precisou de quatro sets para superar o finalista do torneio londrino de 2021, com parcaiais de 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 2-6 e 7-6 (7/4).

O jovem prodígio italiano, de 22 anos, enfrentará na próxima rodada o sérvio Miomir Kecmanovic, 52º colocado da ATP.

Considerado o grande destaque do terceiro dia de Wimbledon, o duelo entre os italianos não decepcionou.

Sinner se manteve à frente durante todo o jogo, mas Berrettini venceu o terceiro set com certa tranquilidade (6-2) e diminuiu a diferença.

Isso, porém, não afetou o cabeça-de-chave, que foi eficaz no saque ao longo do quarto set e conquistou a vitória no tie-break.

