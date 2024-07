Ao menos quatro pessoas morreram na região nordeste da Índia, vítimas das inundações provocadas por chuvas torrenciais, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

Mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelas enchentes, segundo o governo.

As monções provocam fortes chuvas e inundações todos os anos no sul da Ásia, mas os cientistas alertam que as mudanças climáticas estão alterando os padrões do clima e aumentando o número de fenômenos meteorológicos extremos.

Ao menos 38 pessoas morreram desde maio no estado de Assam, nordeste do país, durante as fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra, segundo as autoridades locais.

O departamento meteorológico indiano emitiu alerta para Assam e os estados vizinhos devido ao risco de mais inundações repentinas.

As inundações provocaram danos em estradas e a Força Aérea resgatou 13 pescadores bloqueados.

Grande parte do Parque Nacional Kaziranga, que está na lista de patrimônio mundial da Unesco e abriga a maior população mundial de rinocerontes de um chifre, foi inundada.

"Os guardas florestais foram alertados", declarou à AFP Arun Vignesh, funcionário do parque. "Centenas de animais começaram a atravessar a estrada em busca de terrenos mais elevados", acrescentou.

As inundações também afetaram grandes áreas de Bangladesh, na fronteira com o nordeste da Índia.

Mais de 1,3 milhão de pessoas em Bangladesh foram afetadas pelas inundações que atingiram o nordeste do país, informou Abu Ahmed Siddique, funcionário do governo regional de Sylhe.

