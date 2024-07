O presidente da Argentina, Javier Milei, não participará da cúpula do Mercosul em 8 de julho, em Assunção, onde iria encontrar seu contraparte brasileiro e nêmesis ideológico Luiz Inácio Lula da Silva, informou seu porta-voz nesta segunda-feira (1º). Enquanto isso, considera se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acrescentou.

“O presidente, por questões de agenda, não irá à cúpula do Mercosul como tinha previsto”, disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni em coletiva de imprensa, após ter anunciado dias antes que Milei compareceria.

A chanceler Diana Mondino representará o líder “liberal libertário”, como ele se define, no fórum semestral de presidentes do bloco comercial composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O anúncio de Adorni ocorreu depois de, na sexta-feira, Milei chamar Lula de "esquerdista" com "ego inflamado" e se negar a pedir desculpas, conforme havia pedido o brasileiro, por declarações que fez antes de assumir a presidência. O argentino acusava Lula de ser “corrupto” e um “esquerdista selvagem”.

Diante de especulações da imprensa de que Milei evita assim um encontro cara a cara com Lula no Paraguai, Adorni respondeu que o presidente “jamais deixaria de participar de uma atividade por seus próprios comentários”.

O ultraliberal irá, por outro lado, viajar ao Brasil no sábado e retornar no domingo (um dia antes da cúpula no Paraguai) para um evento não especificado por Adorni, onde "não está confirmado se vai se encontrar com Bolsonaro".

Na semana passada, Lula declarou que não será Milei que vai criar uma "cizânia" entre os países vizinhos, membros do Mercosul e importantes parceiros comerciais.

