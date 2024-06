O capitão da seleção francesa Kylian Mbappé falou neste domingo (30) véspera da partida contra a Bélgica, pelas oitavas de final da Euro-2024, em Dusseldorf, sobre o desconforto de ter que jogar com uma máscara após sofrer uma fratura no nariz na primeira partida do torneio.

"Eu não sabia, mas jogar com uma máscara é um horror absoluto, mudei porque toda vez que experimentava uma nova não funcionava", disse o astro, que já experimentou mais de quatro modelos.

"É muito complicado, limita a visão, o suor fica bloqueado, é preciso tirá-la para que pingue", descreveu Mbappé, que quebrou o nariz nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, ao acertar Kevin Danso com sua cabeça.

Mbappé não participou do segundo jogo, contra a Holanda (0-0) e voltou no terceiro, o empate em 1 a 1 com a Polônia, em que marcou um gol de pênalti.

"Assim que puder tirar vou tirar, mas não tenho escolha, minha competição vai ser assim, só posso jogar assim. É chato, mas tenho que agradecer pela máscara", acrescentou.

