Teerã alertou Israel neste sábado (29) que "todos os membros do eixo de resistência", que inclui o Irã e os seus aliados regionais, poderiam se mobilizar se lançasse uma ofensiva em grande escala contra o movimento Hezbollah no Líbano.

A missão iraniana na ONU em Nova York indicou em uma mensagem publicada na rede X que o Irã vê uma estratégia de "guerra psicológica" na "propaganda do regime sionista em relação à sua intenção de atacar o Líbano".

"Se (Israel) lançar uma agressão militar em grande escala, uma guerra devastadora acontecerá", acrescentou a missão diplomática iraniana. "Todas as opções, incluindo o envolvimento total de todos os membros do eixo da resistência, estão sobre a mesa", alertou.

O chamado "eixo da resistência" inclui atores pró-Irã no Oriente Médio: o regime sírio, o movimento libanês Hezbollah, o Hamas palestino, os rebeldes huthis do Iêmen e as milícias xiitas do Iraque.

No dia seguinte ao ataque surpresa lançado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro, o Hezbollah abriu uma segunda frente no norte de Israel em solidariedade com o movimento islamista palestino.

Desde então tem havido uma contínua troca de disparos na fronteira israelense-libanesa, forçando a retirada de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados e ameaçando degenerar numa conflagração total.

rkh/jri/avl/es/aa