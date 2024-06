crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No debate presidencial realizado nesta quinta-feira (27/6), Donald Trump disse que vai aceitar o resultado das eleições "se for justo". Ao lado do adversário Joe Biden, o republicano discutiu questões nacionais e mundiais.

Questionado repetidamente pela apresentadora da CNN Dana Bash se aceitaria o resultado das urnas, independente de quem ganhe, Trump disse que aceitaria "se for uma eleição justa, legal e boa".

"Seria muito mais fácil para mim fazer isso [aceitar o resultado] do que tentar tudo de novo", disse.



Depois que Joe Biden se tornou presidente, em 2020, Trump se recusou a dizer que a eleição foi legítima e alegou — sem provas — que milhares de pessoas votaram ilegalmente, o que lhe custou o voto popular. A comissão apontada pela presidência para investigar fraudes eleitorais não encontrou evidência de ilegitimidade.