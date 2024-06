FOLHAPRESS - Donald Trump reforçou que vai fazer deportações em massa, caso eleito nas próximas eleições norte-americanas. O republicano repetiu afirmações infundadas de que imigrantes "estão matando cidadãos em níveis nunca vistos" e "morando em hotéis de luxo em Nova York".





Em debate nesta quinta-feira (27/6), o republicano acusou Biden de ser responsável por crimes cometidos por imigrantes, que entraram no país durante seu governo.





Trump sobre falhas de Biden





Donald Trump aproveitou mais uma confusão de Joe Biden, ao responder uma pergunta sobre imigração, para cutucar a principal fragilidade do presidente: sua idade.





"Não entendo o que ele disse no final dessa frase", afirmou ao iniciar sua réplica, sarcasticamente.





A troca aconteceu enquanto os dois discutiam imigração. Biden defendeu seu histórico na fronteira, enquanto Trump repetiu ataques ao fluxo imigratório.





Formato de debate





Mentindo sem vergonha acerca da questão do aborto, sugerindo que estados democratas querem matar crianças depois do nascimento, o ex-presidente Trump se dá bem com o formato sem contestações por parte dos mediadores adotado pela CNN.





Para Joe Biden, que está atordoado neste começo de embate, parecendo frágil, é o pior dos mundos: o presidente não consegue se contrapor à metralhadora de afirmações do antecessor. A ver como isso se desenrolará ao longo do debate.





Acusações





Questionado sobre a Guerra da Ucrânia, Donald Trump afirmou que Joe Biden encorajou a invasão do país pela Rússia após o fracasso da retirada de tropas americanas do Afeganistão durante o governo democrata.





Trump também disse que Israel nunca teria sido invadido por Hamas se ele ainda fosse o presidente.





Biden rebate Trump





Na falta de checadores, coube a Joe Biden rebater as afirmações infundadas de Donald Trump sobre um aumento da criminalidade associado a imigrantes. O democrata aproveitou sua réplica para acusar Trump de chamar veteranos de guerra americanos de "perdedores". "Você é o perdedor", disse Biden. Trump, por sua vez, negou ter feito essa declaração