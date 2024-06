FOLHAPRESS - Donald Trump defendeu que os estados tenham autonomia para decidir a regulamentação do aborto e disse que defende exceções para estupro, incesto e risco de vida da mãe.

O tema é espinhoso, dado que conservadores defendem uma proibição nacional. A resposta do empresário desmonta uma das principais acusações de democratas, de que se eleito, o republicano revogaria o direito ao procedimento em todo o país.





Joe Biden prometeu que, se reeleito, vai restaurar o direito constitucional ao aborto. No entanto, uma medida do tipo depende de aprovação do Congresso, não apenas da Casa Branca.





Imigrantes





Donald Trump repetiu acusações contra imigrantes e disse que pessoas que entraram ilegalmente no país estariam estuprando e matando mulheres.





Casos de crimes cujos suspeitos são de origem imigrante estão sendo explorados por republicanos, mas não há evidências de que a criminalidade teria aumentado em razão do crescimento de fluxo de imigrantes.