Com um gol de sua joia Kendry Páez, o Equador derrotou a Jamaica por 3 a 1, em Las Vegas, nesta quarta-feira (26), pela segunda rodada do Grupo B da Copa América dos Estados Unidos-2024.

Páez, de 17 anos e um mês, converteu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5), tornando-se assim o segundo jogador mais jovem da história a marcar no torneio continental.

O Equador havia aberto o placar aos 13 minutos com um gol contra de Kasey Palmere desviando um cruzamento que foi parar no fundo da rede jamaicanas.

O Equador perdeu o controle da partida após o gol de Michail Antonio no início do primeiro tempo ('54), o primeiro da Jamaica na história da Copa América.

Os 'Reggae Boyz' fizeram uma pressão intensa na reta final e pediram pênalti por um toque de mão na bola de Alan Franco. Mas a seleção tricolor decretou a vitória nos acréscimos (90'+1) com um gol de Alan Minda em uma jogada espetacular que começou em seu campo.

Com este triunfo, o Equador chega aos três pontos, mesma pontuação de México e Venezuela, que se enfrentam também nesta quarta-feira, enquanto a Jamaica ainda não pontuou e está à beira da eliminação.

Os equatorianos tinham a obrigação de vencer após a derrota na estreia para a Venezuela (2 a 1), marcada pela expulsão precoce do seu artilheiro Enner Valencia.

Na imensidão das arquibancadas do Allegiant Stadium coberto, abrigado do calor sufocante de Las Vegas, um total de 24.074 torcedores compareceram. Quase todos usavam camisas do 'Tricolor' e vibraram com sua seleção, apostando na nova geração em que Kendry Páez se destaca.

A joia do Independiente del Valle, que no ano passado já foi o artilheiro mais jovem das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, é agora o mais jovem a marcar neste século na Copa América.

Na história do torneio de seleções mais antigo do mundo, ele só é superado pelo colombiano Johnnier Montaño, que marcou aos 16 anos na edição de 1999.

A seleção comandada pelo técnico espanhol Félix Sánchez disputará a vaga nas quartas de final na terceira e última partida de domingo, contra o México, em Glendale (Arizona).

