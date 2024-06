A Turquia se classificou para as oitavas de final da Euro-2024 ao vencer a República Tcheca por 2 a 1 nesta quarta-feira (26) em Hamburgo, pela terceira e última rodada do grupo F.

Com 6 pontos, os turcos terminam em segundo lugar na sua chave, atrás de Portugal, que concluiu a fase com a mesma pontuação depois de perder por 2 a 0 para a Geórgia (3ª, com 4 pontos), enquanto os tchecos (1 ponto) ficaram em último lugar e foram eliminados.

A Turquia vai enfrentar a Áustria nas oitavas de final, na terça-feira, em Leipzig.

O time turco não teve facilidade contra uma seleção tcheca que ficou reduzida a dez jogadores logo aos 20 minutos. Mas depois de muita luta obteve o triunfo que provocou a eliminação do adversário, como aconteceu em 2008, 2016 e agora em 2024.

Desta vez a Turquia precisava apenas do empate para manter a segunda colocação, mas a tensão aumentou rapidamente, com muitos duelos de alta intensidade.

Em um espaço de nove minutos, o atacante Antonin Barak recebeu dois cartões amarelos e foi expulso (20'). Foi o cartão vermelho mais rápido da história da Eurocopa.

Os tchecos eram dez contra 11, mas também contra os milhares de fanáticos torcedores turcos presentes nas arquibancadas.

Patrick Schick, no banco depois de se lesionar no empate contra a Geórgia (1-1), foi punido com cartão amarelo por protestar contra uma decisão do árbitro.

Do outro lado, Kenan Yildiz quase foi expulso após receber um cartão amarelo por pisar num adversário e dois minutos depois por cometer uma falta. Vários companheiros do fenômeno da Juventus, de 19 anos, tentaram acalmá-lo.

Apesar da vantagem numérica, a Turquia teve dificuldades para criar oportunidades, com apenas dois chutes de longa distância de sua outra promessa de 19 anos, o jogador do Real Madrid Arda Guler.

Ao retornar do vestiário, a seleção comandada pelo técnico italiano Vincenzo Montella ganhou mais velocidade. E o gol veio num belo chute de fora do seu capitão Hakan Calhanoglu (51'), após um bate-rebate na área em que o goleiro tcheco Jindrich Stanek se lesionou e teve de ser substituído.

A Turquia tirou o pé do acelerador e os tchecos entraram com tudo no jogo graças ao gol de Tomas Soucek (66').

Mas finalmente, em um dos últimos lances dos acréscimos (90'+4), Cenk Tosun deu tranquilidade a sua seleção e levou a torcida turca ao delírio.

A partida não diminuiu de intensidade até o apito final, com um espectador pulando no gramado e uma briga entre jogadores das duas equipes.

