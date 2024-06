As chuvas que há uma semana afetam a América Central, principalmente El Salvador, Guatemala e Honduras, deixaram pelo menos 27 mortos e ocasionaram deslizamentos de terra e danos em infraestrutura, informaram fontes oficiais nesta sexta-feira (21).

"Infelizmente, o balanço de falecidos já chegou a 19, um fato muito lamentável", assegurou em uma entrevista televisiva o diretor-geral de Proteção Civil de El Salvador, Luis Amaya.

Neste país, o número de vítimas mortais aumentou de 13 para 19 de quinta para sexta, entre elas duas crianças cuja casa ficou soterrada por um deslizamento em Soyapango, 9 km a leste de São Salvador, segundo um comunicado do governo.

Amaya, pediu à população que saísse de lugares "em risco muito alto" e acrescentou que em várias regiões de El Salvador foram realizadas evacuações preventivas em encostas, depois que vários rios transbordaram. Enquanto isso, na Guatemala, as autoridades registraram até quinta-feira sete mortos, danos em rodovias e pontes por causa das chuvas.

Em Honduras, as autoridades da Comissão Permanente de Contingência (Copeco) informaram que uma pessoa morreu, cerca de 3.500 pessoas foram afetadas e mais de 200 casas foram danificadas.

Várias comunidades estão sem comunicação devido à inundação de rios no sul de Honduras, perto da fronteira com El Salvador, observou um jornalista da AFP.

Na Nicarágua, até o momento, não foram registradas vítimas das chuvas, embora as autoridades tenham relatado rios inundados, casas inundadas e estradas danificadas.

De acordo com o ministro salvadorenho do Meio Ambiente, Fernando López, as chuvas continuarão até sábado e são resultado da baixa pressão sobre o Oceano Pacífico e da influência indireta da tempestade tropical Alberto, que na quinta-feira foi rebaixada para uma depressão e deixou quatro pessoas mortas no México.

ob/mis/nn/dd/aa