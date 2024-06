O piloto britânico da McLaren Lando Norris fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira (21) no circuito Barcelona-Catalunha, em Montmeló.

A sessão da manhã foi marcada pelo equilíbrio, com nove pilotos separados por uma diferença de menos de um segundo.

Norris fez a melhor volta com o tempo de 1:14-228, apenas 24 milésimos mais rápido que o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen com sua Red Bull.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, pouco mais de três décimos de segundo atrás do britânico.

Ele foi seguido por George Russell, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Esteban Ocon e Fernando Alonso, que apesar de ter terminado a sessão em nono, ficou menos de um segundo atrás de Norris.

À tarde será realizada a segunda sessão de treinos livres, antes da classificação no sábado e da corrida no domingo.

. Resultados da 1ª sessão de treinos livres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:14.228

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:14.252

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:14.572

George Russell (GBR/Mercedes) 1:14.614

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:14.692

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:14.867

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:14.911

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:15.086

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:15.222

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:15.417

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.434

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:15.472

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:15.484

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:15.512

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:15.580

Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) 1:15.616

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:15.644

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:15.752

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:15.865

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:15.916

./bds/mcd/pc/aam/yr