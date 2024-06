O nadador americano Caeleb Dressel desperdiçou a oportunidade de defender o ouro nos 100 metros livres nas Olimpíadas de Paris, ao terminar nesta quarta-feira (19) em terceiro lugar em uma final eletrizante nas seletivas pré-olímpicas dos Estados Unidos.

Dressel ficou na terceira pposição com o tempo de 47,53 segundos enquanto Chris Guiliano venceu a prova com 47,38 segundos e o segundo lugar foi para Jack Alexy com 47,47s. Ambos conquistaram assim as duas vagas para os jogos da capital francesa na modalidade.

No pré-olímpico que acontece em Indianápolis, Dressel já garantiu sua participação em Paris – que será sua terceira edição em Olimpíadas – no revezamento 4x100m livre e ainda tem duas provas classificatórias individuais pendentes esta semana.

bb/rcw/gfe/arm/aam