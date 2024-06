O técnico da seleção argentina Lionel Scaloni disse, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), véspera do jogo de abertura da Copa América dos Estados Unidos-2024 contra o Canadá, em Atlanta, que o momento é de aproveitar que os veteranos astros Lionel Messi e Ángel Di María continuam vestindo a camisa 'albiceleste'.

"O saldo [desde 2021], além dos títulos, é que desfrutamos muito. É um prazer vê-los treinar e jogar, como se entregam. Não estou preocupado com o futuro de Messi e Di María, e não faz muito sentido pensar agora em quando eles não estiverem mais jogando. Vamos desfrutar deles agora", disse Scaloni em entrevista coletiva no Mercedes-Benz Stadium.

Messi, de 36 anos, disputará sua sétima Copa América, talvez a última da sua extraordinária carreira, enquanto 'El Fideo' Di María, da mesma idade, vai jogar seu sexto torneio continental, que será sua despedida da seleção argentina, depois de defendê-la durante quase 16 anos.

O treinador da 'Albiceleste' alertou que a edição dos Estados Unidos "será difícil" para sua seleção, que defende o título conquistado no Brasil em 2021, e destacou a qualidade do Canadá, adversário que "vai nos trazer dificuldade máxima".

"[O Canadá] é um adversário difícil, então se engana quem pensa que tudo está decidido. É um adversário complicado e estamos preparados para fazer o nosso jogo sabendo da dificuldade e que é o primeiro jogo e o quão importante isso sempre é."

Scaloni evitou revelar o time titular que vai entrar em campo contra os canadenses, seu primeiro adversário no Grupo A, que é completado por Chile e Peru, mas garantiu que tem o time confirmado. "Comigo, quem está melhor sempre joga", garantiu.

"[Leandro] Paredes teve que sair no primeiro jogo da Copa do Mundo [contra a Arábia Saudita] porque achávamos que havia outros que estavam melhor. E, por algum motivo, agora estou com ele ao meu lado", respondeu, enquanto olhava para o volante da Roma, um dos que têm vaga garantida contra os 'Canucks'.

- 'Um desafio lindo', diz Paredes -

"As conclusões dos últimos dois jogos [amistosos contra Equador e Guatemala] são que quem jogou está bem. Algumas dúvidas que tínhamos em relação a alguns já foram resolvidas. Que quem jogue mostre que não quer perder a posição. Fizemos alguns ajustes e queremos melhorar", insistiu.

"Costumo dizer que o adversário a ser batido, sempre respeitando a todos, é a Argentina, é saber como abordamos o jogo e, a partir daí, temos que cuidar sempre do adversário. Então, este jogo contra o Canadá é um bom teste", alertou o treinador de 46 anos.

Paredes, por sua vez, disse estar "pronto" para "um novo desafio com a seleção" e destacou a importância de estrear na competição vencendo.

"Vimos um pouco do Canadá em vídeos. Sabemos da dificuldade desse tipo de partida, então vamos enfrentá-los com 100%", acrescentou o meio-campista.

"Encarar uma Copa América como campeões é um desafio lindo. Sabemos o quanto é importante. Esperamos poder começar com o pé direito e, se conseguirmos conquistar o título, será muito importante", concluiu.

