Um grupo de cinéfilos anunciou nesta quarta-feira (19) a compra do último cinema associativo independente de Paris, após anos de mobilização e com o apoio de grandes nomes do setor, incluindo Martin Scorsese e Quentin Tarantino.

O cinema La Clef foi fundado em 1973 e foi um dos poucos espaços culturais alternativos que sobreviveram à especulação imobiliária no Bairro Latino, uma área histórica de Paris que se tornou um bairro rico.

Após seu fechamento em 2018, artistas, cinéfilos, associações culturais e moradores locais decidiram ocupar o prédio.

Assim começou uma mobilização de seis anos com o objetivo de salvar esse cinema emblemático, que conta com o apoio de grandes nomes da indústria cinematográfica, como Martin Scorsese.

"O Clef deve continuar sendo um cinema. O prédio deve ser salvo, e os projetores devem continuar funcionando, ponto final", escreveu o diretor e produtor americano em uma carta em abril do ano passado.

Cineastas franceses como Céline Sciamma ("Retrato de uma jovem em chamas") e Leos Carax ("Os Amantes de Pont-Neuf") estavam entre os 5.000 doadores que arrecadaram 400.000 euros (2,32 milhões de reais) em uma campanha de crowdfunding (vaquinha virtual).

Além disso, a associação recebeu contribuições de sete patronos, incluindo Quentin Tarantino e Sandrine Dumas.

O coletivo "La Clef Revival" conseguiu arrecadar 2,7 milhões de euros (15,6 milhões de reais) e anunciou na quarta-feira a compra do edifício.

O La Clef estará aberto de 27 a 31 de junho, antes de fechar para reformas por pelo menos um ano.

