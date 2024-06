Com os veteranos Pepe e Cristiano Ronaldo no time titular, Portugal sofreu, mas derrotou a República Tcheca por 2 a 1 de virada com um gol no fim de Francisco Conceição em sua estreia no grupo F da Euro-2024, nesta terça-feira (18) em Leipzig, na Alemanha.

Portugal, o último dos favoritos a entrar em campo pela primeira rodada do torneio continental, no Grupo F, desafiou as leis do tempo e apresentou a sua candidatura a protagonista numa competição que venceu há oito anos justamente com Pepe e CR7.

O técnico da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez, não hesitou em escalar o zagueiro, de 41 anos e 113 dias, e o atacante das cinco Bolas de Ouro, de 39 anos e quatro meses, ambos ex-Real Madrid que já são os dois jogadores mais velhos a participar de um jogo da Eurocopa.

E a aposta deu certo. Com paciência, insistindo na busca do gol, os portugueses levaram a torcida ao delírio na noite chuvosa em Leipzig quando Conceição, que havia acabado de entrar, aproveitou um erro da defesa na área para dar a Portugal os primeiros três pontos.

Portugal ficou mais perto das oitavas de final e tem agora três pontos, os mesmos da Turquia, que derrotou a Geórgia por 3 a 1 horas antes.

Com amplo domínio e criando mais e melhores chances, a seleção portuguesa recebeu um balde de água fria ao sofrer um gol do meio-campista tcheco Lukas Provod (62'), com um belo chute de fora da área sem chances para o goleiro Diogo Costa.

Foi um duro golpe para uma seleção que se classificou para a Eurocopa com 10 vitórias em 10 jogos, marcando 36 gols e sofrendo apenas dois, e que além disso vinha dominando os tchecos até então.

- Substituições mudam o jogo -

Mas os portugueses não demoraram a reagir e empataram com um gol contra do zagueiro Robin Hranac (69').

Os jogadores comandados por Roberto Martínez não desistiram da busca pela vitória e as mudanças do treinador espanhol se mostraram acertadas.

Francisco Conceição, filho do técnico e ex-jogador da seleção Ségio Conceição, mostrou oportunismo (90'+2) após uma jogada de Pedro Neto, outro que havia acabado de entrar em campo.

Cristiano Ronaldo se mostrou como sempre motivado durante a execução do hino, cantando a plenos pulmões e gritando para motivar os companheiros.

Com a bola rolando, ele se movimentou com liberdade e criou perigo em toda a linha de ataque, e chegou a acertar a trave de cabeça (86'). Jota aproveitou o rebote para mandar a bola para o fundo da rede, mas o VAR anulou o gol devido a um leve impedimento do veterano astro.

CR7 buscará na próxima partida contra a Turquia se tornar o jogador mais velho a marcar em uma Eurocopa.

E buscará a classificação para poder continuar sonhando com o bicampeonato após a conquista histórica de 2016.

bur/iga/pm/aam/cb