O técnico da Albânia, o brasileiro Sylvinho, se disse feliz nesta terça-feira (18) por poder enfrentar as melhores equipes naquele que é considerado o 'grupo da morte' da Eurocopa, na véspera do duelo contra a Croácia, em Hamburgo, às 10h (horário de Brasília).

No Grupo D, os albaneses já enfrentaram a Itália (com derrota por 2 a 1) e terão como último adversário a Espanha, que em sua estreia atropelou a Croácia (3-0).

"É obviamente um grupo muito difícil, mas é uma imensa alegria para nós jogar contra as melhores seleções", disse Sylvinho durante coletiva de imprensa.

"É uma alegria jogar contra equipes que contam com jogadores do Manchester City, Milan, Real Madrid. É um torneio magnífico, temos muito que aprender", acrescentou.

"A Albânia não está aqui para assistir a seus adversários", garante ele. "Não vamos desistir, tem os 90 minutos, os acréscimos... Contra a Itália fomos presentes até o final, podíamos ter empatado", observou o técnico.

A Croácia foi dominada pela Espanha, "mas jogou bem, teve oportunidades, causou problemas aos espanhóis", notou Sylvinho. Com "o coração do seu jogo que é o meio-campo, a Croácia tem muitas qualidades, seja no passe, no chute, na capacidade de manter a bola".

"Mas também temos bons jogadores, o nosso capitão venceu a Liga Europa" com a Atalanta, avisou o treinador.

O capitão Berat Djimsiti explicou que, contra a Itália, a Albânia aprendeu que "cada erro pode custar um gol, tão rapidamente que nos surpreendeu e temos que corrigir a partir de agora".

Neste jogo entre os dois perdedores da primeira rodada, "há a oportunidade para as duas equipes reagirem. Então será um jogo difícil", avaliou o técnico brasileiro.

