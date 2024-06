O Equador sofreu neste domingo (16) para vencer a modesta seleção de Honduras por 2 a 1 em sua última partida de preparação para a Copa América-2024, que começa na quinta-feira, dia 20, nos Estados Unidos.

Uma cabeçada do zagueiro Piero Hincapié nos último instantes do tempo regulamentar (89') deu a vitória ao Equador no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, nos EUA.

Os jogadores comandados pelo espanhol Félix Sánchez haviam aberto o placar aos oito minutos, com um gol do atacante do inglês Ipswich Town, Jeremy Sarmiento, após uma bela jogada envolvendo Moisés Caicedo e o germano-equatoriano John Yeboah.

O atacante hondurenho Bryan Róchez conseguiu empatar com um pênalti aos 29 minutos, mum lance em que ele próprio foi derrubado na área.

A pouco menos de uma semana de estrear na Copa América, contra a Venezuela, no sábado, pelo Grupo B, que conta também com México e Jamaica, o técnico Sánchez escalou todos os seus titulares, com os destaques Caicedo, Kendry Páez e Enner Valencia em campo.

O ponta Yeboah, que joga no clube polonês Raków Cz?stochowa e estreou em março pela seleção equatoriana, se mostrou muito participativo pelo lado direito e foi uma das revelações nos jogos preparatórios do torneio continental.

Porém, a torcida equatoriana fica com algumas dúvidas após sofrer para derrotar uma seleção hondurenha que, no papel, não apresentava grandes dificuldades.

Sánchez buscará melhorar a apresentação do Equador na última edição do torneio continental (Brasil-2021), em que foi eliminado nas quartas de final pela Argentina de Lionel Messi, que mais tarde acabou se sagrando campeã.

jss/Ma/aam