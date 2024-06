Um jornalista russo morreu em um ataque com drones no leste da Ucrânia, onde estava para fazer uma reportagem, anunciou, neste domingo (16), o meio de comunicação para o qual trabalhava, três dias depois da morte de outro correspondente russo perto da linha de frente.

"Nosso correspondente Nikita Tsitsagi morreu em um ataque com drones do Exército ucraniano", declarou News.Ru no Telegram.

O ataque aconteceu na zona do mosteiro de São Nicolau, perto de Vugledar, uma cidade há meses sob fortes combates, segundo o News.Ru.

Na última quinta-feira, um jornalista da televisão estatal russa foi morto e outro ficou ferido em um ataque com um drone ucraniano em Golmivski, cidade controlada pela Rússia perto das linhas da frente no leste da região de Donetsk.

O Ministério de Relações Exteriores russo acusou a Ucrânia de "atacar" deliberadamente os jornalistas.

No início de junho, o presidente Vladimir Putin declarou que "pelo menos trinta" jornalistas russos tinham sido mortos desde o início do conflito na Ucrânia.

