A primeira rodada do "grupo da morte" da Eurocopa, o B, será disputada neste sábado (15), com os confrontos entre Espanha e Croácia e entre Itália e Albânia.

No mesmo dia, Hungria e Suíça fecham a primeira rodada do Grupo A, num duelo entre duas seleções que não se enfrentam em um grande torneio há 86 anos, desde a vitória dos húngaros por 2 a 0 na Copa do Mundo de 1938.

Antiga potência do futebol mundial, a Hungria, dirigida pelo italiano Marco Rossi e com Dominik Szoboszlai como destaque no meio-campo, deu um salto de qualidade na última década depois de um longo período longe do protagonismo.

Por sua vez, a Suíça se tornou uma das seleções mais sólidas do continente, liderada pelo meio-campista do Bayer Leverkusen Granit Xhaka.

"A Suíça conseguiu resultados notáveis sob o comando de Murat Yakin. Eles têm jogadores de primeira linha em toda a equipe, que jogam em grandes ligas e times de ponta", disse Rossi sobre seu adversário

O Grupo B inclui Itália, atual campeã europeia, Espanha, campeã da Liga das Nações da Uefa em 2023, e Croácia, finalista dessa competição e terceira colocada no Mundial de 2022.

Três potências que têm a companhia da Albânia, dirigida pelo brasileiro Sylvinho, que chega para sua segunda participação na Euro.

Uma chave complicada que não dará espaço para tropeços, embora o novo formato do torneio classifique para as oitavas de final os dois primeiros colocados e os quatro melhores terceiros.

O jogo que abre a rodada do grupo será entre Espanha e Croácia, uma reedição da final da última Liga das Nações.

O duelo terá um choque de gerações, com o experiente Luka Modric, de 38 anos, do lado croata, e o jovem Lamine Yamal, de apenas 16, como destaque do time espanhol.

"Os anos não importam muito, mas sim o que se demonstra em campo. Este ano Lamine Yamal fez coisas incríveis [pelo Barcelona] e todo mundo o vê como o grande perigo da Espanha. Ele tem um potencial enorme e uma grande carreira pela frente", destacou Modric sobre o promissor atacante.

Horas depois, será a vez de a Itália fazer sua estreia, contra a Albânia, que conhece bem o futebol italiano, já que dez de seus jogadores atuam em times da Serie A.

"É realmente o jogo mais enganoso em um grupo difícil", reconheceu o goleiro Gianluigi Donnarumma sobre o duelo contra os albaneses.

A 'Azzurra' chega à Euro com o status de atual campeão, mas em busca de redenção depois de não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2022.

Além disso, há desconfianças em torno da equipe, que só garantiu vaga no torneio continental na repescagem.

O atacante Gianluca Scamacca, recentemente campeão da Liga Europa pela Atalanta e que brilhou na reta final da temporada (dez gols em dois meses), pode ser a solução para os problemas ofensivos para o time do técnico Luciano Spalletti.

"A força da Itália será mostrada durante este torneio, estamos preparados", declarou Scamacca em entrevista coletiva.

-- Programação dos jogos de sábado (15/06) da Eurocopa (horário de Brasília):

- Grupo A

Hungria - Suíça (10h00), em Colônia

- Grupo B

Espanha - Croácia (13h00), em Berlim

Itália - Albânia (16h00), em Dortmund

bur/pm/eb/cb/rpr