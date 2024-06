O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do goleiro russo Matvey Safonov, que estava no Krasnodar.

"Estou muito feliz por assinar com o Paris Saint-Geramin, um dos maiores clubes por sua história e conquistas", declarou Safonov, que chega com contrato até 2029.

Segundo o clube francês, o goleiro de 25 anos "contribuiu amplamente" para o bom desempenho do Krasnodar na temporada, com o time terminando o Campeonato Russo na segunda posição, um ponto atrás do Zenit San Petersburgo.

Pela seleção russa, Safonov fez 14 jogos desde a sua estreia, em junho em 2021, tendo participado da Eurocopa nesse mesmo ano.

Com o novo reforço, o PSG conta agora com quatro goleiros no elenco, que também conta com o italiano Gianluigi Donnarumma e os espanhóis Arnau Tenas e Sergio Rico. O costarriquenho Keylor Navas e o francês Alexandre Letellier deixaram o clube.

