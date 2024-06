PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ITÁLIA G7 CÚPULA: Papa comparece ao G7 para discutir os desafios da inteligência artificial

BARI:

Papa chega ao G7 para discutir os desafios da inteligência artificial

O papa Francisco se tornará, nesta sexta-feira (14), o primeiro chefe da Igreja Católica a participar da reunião das sete democracias mais ricas do mundo, com um encontro em que falará sobre inteligência artificial.

PARIS:

Oposição de esquerda se reunirá em uma 'Frente Popular' na França

A oposição de esquerda na França apresentou, nesta sexta-feira (14), o "programa de governo" e de "ruptura" da Nova Frente Popular, com a qual espera frustrar uma vitória da extrema direita em uma posição de força nas eleições legislativas antecipadas.

TROMSO:

Otan aperfeiçoa seus sistemas sonares submarinos no Ártico diante da mudança climática

Nas águas geladas do Ártico, cientistas da Otan analisam as ondas acústicas para melhorar sua capacidade de rastrear submarinos russos e entender como a mudança climática está modificando a transmissão subaquática do som.

TEL AVIV:

Emoção e silêncio, o reencontro de um ex-refém do Hamas e seus pais

"Foi tão emocionante que nem conseguíamos falar", disse Mikhaíl Kozlov sobre o reencontro com seu filho Andrei, libertado pelo Exército israelense depois de oito meses nas mãos do Hamas em Gaza.

(Israel Palestinos conflito prisioneiros, 550 palavras, já transmitida)

MECA:

Fiéis muçulmanos iniciam grande peregrinação na cidade saudita de Meca

A grande peregrinação anual dos muçulmanos começa nesta sexta-feira (14) na cidade saudita de Meca e suas imediações, com a chegada dos fiéis ao grande acampamento de Mina, na região oeste do reino, sob um calor sufocante.

(Arábia religião peregrinação, 650 palavras, já transmitida)

XANGAI:

Tecnologia acompanha dia a dia de idosos na China

Monitorar a qualidade do sono pela internet, pegar um objeto com um braço robótico ou contar as calorias de uma refeição. Com uma população cada vez mais envelhecida na China, a tecnologia busca acompanhar o dia a dia dos idosos.

(China tecnologia economia população, 480 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Acervo pessoal da rainha do punk Vivienne Westwood vai a leilão beneficente

O guarda-roupa pessoal da estilista britânica Vivienne Westwood será leiloado a partir desta sexta-feira(14) até 28 de junho, em benefício de organizações de caridade apreciadas pela falecida "rainha do punk".

