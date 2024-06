Marco Baroni é o novo técnico da Lazio, no lugar do croata Igor Tudor, que rescindiu seu contrato na semana passada depois de apenas três meses no cargo, anunciou o clube romano nesta terça-feira (11).

Baroni estava no Hellas Verona desde junho do ano passado. Antes, comandou o Lecce por duas temporadas.

O ex-zagueiro de 60 anos passou a maior parte de sua carreira como treinador à frente de equipes da segunda divisão italiana, com pouca experiência na Serie A.

Na temporada recém-terminada, levou o Verona à 13ª posição do Campeonato Italiano.

Sob o comando de Tudor, que chegou ao clube em março para substituir Maurizio Sarri, a Lazio terminou a Serie A na sétima posição, mas o técnico croata não estava de acordo com a política de contratações e sua relação com a diretoria não era boa.

A chegada de Baroni à Lazio representa mais uma mudança de técnicos nesta pré-temporada do futebol italiano. Dos 20 clubes da primeira divisão, 11 já trocaram ou podem trocar de comando nos próximos dias.

O Napoli contratou o ex-técnico da seleção italiana Antonio Conte, enquanto Juventus e Milan estão perto de anunciar Thiago Motta (ex-Bologna) e Paulo Fonseca (ex-Lille), respectivamente.

