O presidente Emmanuel Macron adiou para quarta-feira a entrevista coletiva que estava marcada para esta terça-feira para explicar sua visão para França, dois dias depois de convocar eleições legislativas antecipadas após a vitória da extrema-direita nas eleições europeias.

"O presidente dará uma entrevista coletiva amanhã, quarta-feira, por volta do meio-dia. Ele deve expor o rumo que considera justo para a nação", disse uma fonte da equipe do chefe de Estado.

No domingo, a vitória do partido de ultradireita Reunião Nacional (RN) na França, com 31,37% dos votos nas eleições europeias, muito à frente da aliança governista (14,60%), levou Macron a convocar eleições antecipadas de maneira inesperada.

Com as eleições, marcadas para 30 de junho e 7 de julho, Macron, que não tinha maioria absoluta na Assembleia Nacional (Câmara Baixa) desde meados de 2022, procura posicionar-se como a opção moderada contra os "extremos".

fff-tjc/zm/fp