Após começar perdendo para a Grécia com uma falha do goleiro Manuel Neuer, a Alemanha reagiu no segundo tempo e venceu de virada por 2 a 1 em sua última partida de preparação nesta sexta-feira (7), a sete dias de seu jogo de abertura da Euro-2024.

Os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann, que haviam empatado na segunda-feira com a Ucrânia (0-0) em Nuremberg, venceram em Mönchengladbach no último minuto do tempo regulamentar graças a um chute com a parte externa do pé direito de Pascal Gross (89'), o seu primeiro gol pelo seleção alemã.

Diante de uma Grécia que foi eliminada em sua tentativa de disputar a Eurocopa ao perder a final do playoff para a Geórgia, a Alemanha decepcionou num primeiro tempo em que sofreu o gol do meia-atacante Giorgios Masouras (34'). Diante da forte pressão dos gregos, os alemães perderam a bola e Neuer errou, o que levou ao gol de Masouras.

De volta do vestiário com uma cara diferente, a 'Mannschaft' empatou por meio de Kai Havertz (56'), antes de Gross afastar o pessimismo.

O meio-campista Toni Kroos e o zagueiro Antonio Rüdiger retornaram após ficarem de fora do amistoso de segunda-feira devido às comemorações da Liga dos Campeões conquistada com o Real Madrid. Com os dois em campo, Nagelsmann conseguiu formar o que deverá ser o seu time titular nos primeiros jogos do torneio europeu.

A Alemanha, tricampeã europeia (1972, 1980 e 1996), fará sua estreia na Euro-2024 em casa na próxima sexta-feira, dia 14 de junho, contra a Escócia. Depois, vai jogar em Stuttgart contra a Hungria, no dia 19 de junho, e encerra sua participação na fase de grupos em Frankfurt, contra a Suíça, no dia 23 de junho.

