O ex-comissário europeu Frans Timmermans superou o líder da extrema direita Geert Wilders nas eleições europeias desta quinta-feira (6) nos Países Baixos, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna.

A aliança formada pela Esquerda Verde e o Partido do Trabalho, de Timmermans, conquistou oito cadeiras, à frente de Wilders e seu Partido pela Liberdade (PVV), com sete, indicou a pesquisa da emissora nacional NOS.

As pesquisas de opinião previam uma vitória do PVV, um dos principais expoentes da extrema direita no bloco de 27 países.

Os Países Baixos têm 31 das 720 cadeiras do Parlamento Europeu.

Os resultados finais serão divulgados na noite de domingo, quando serão concluídas as eleições em todos dos países do bloco.

O partido de de Wilders obteve uma expressiva vitória nas eleições nacionais de novembro.

Depois de seis meses de difíceis negociações, ele formou uma coalizão com outros três partidos de direita para constituir um governo que impulsione a "política de imigração mais dura já aplicada" no país.

