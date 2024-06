O Grêmio se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer nesta terça-feira (4) o Huachipato por 1 a 0 no Chile, em partida pendente da quarta rodada do Grupo C.

O time gaúcho conquistou sua vaga graças a uma cabeçada do atacante Diego Costa logo aos 6 minutos, sob uma forte chuva na cidade de Talcahuano.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 9 pontos, se colocando provisoriamente na segunda posição da chave, liderada pelo já classificado The Strongest da Bolívia, com 10 pontos.

O tricolor de Porto Alegre, tricampeão da Libertadores, ainda pode vencer seu grupo se derrotar no sábado o já eliminado Estudiantes da Argentina, que tem apenas 4 pontos.

Esses jogos foram adiadas após as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul que deixaram 172 mortos e 600 mil desabrigados.

O Huachipato encerrou sua participação na Libertadores com 8 pontos na terceira colocação, portanto disputará a repescagem da Copa Sul-Americana valendo vaga nas oitavas de final desse torneio.

- Gol no início -

A vitória classificava tanto chilenos quanto brasileiros, e o início da partida mostrou a intensidade de uma final, que acabou sendo decidida logo no começo.

O paraguaio Franco Cristaldo cobrou escanteio que Diego Costa desviou de cabeça para a área abrindo o placar logo aos 6 minutos.

O gol surpreendente não diminuiu a intensidade do duelo, que se tornou um vaivém constante para as duas equipes.

Mas a qualidade do Grêmio no ataque era perceptível. O venezuelano Yeferson Soteldo e Everton Galdino avançavam constantemente pelas pontas, e os dois acertaram o travessão.

- Marchesín brilha na chuva -

O segundo tempo trouxe consigo uma chuva ainda maior e mais oportunidades para os donos da casa.

O estádio Huachipato-CAP se transformou em uma lagoa onde a bola mal rolava, e os locais aproveitaram a lentidão do jogo para avançar suas linhas.

O goleiro argentino Agustín Marchesín voou diversas vezes para defender os chutes do Huachipato.

Em desespero, os anfitriões tentaram alçar bolas na área, mesmo a partir do meio-campo, dada a impossibilidade de conduzir a bola ou dar passes rasteiros.

Porém, com as duas equipes esgotadas pelo esforço, Marchesín conseguiu viver com mais tranquilidade a reta final da partida.

Se o Grêmio derrotar o Estudiantes no próximo sábado, enfrentará o Peñarol nas oitavas de final da Libertadores. Caso não consiga terminar na liderança do Grupo C, enfrentará o atual campeão Fluminense.

As oitavas de final do torneio continental serão disputadas entre os dias 13 e 22 de agosto, um mês após a Copa América dos Estados Unidos-2024.

axl/cl/aam