A Argentina elegeu, no último fim de semana, a miss que representará o país no concurso Miss Universo 2024. Quem levou a coroa foi Magalí Benejam, de 29 anos, que representava a província de Córdoba. Mas, apesar de a jovem ter sido a premiada, foi outra miss que chamou atenção de todo o mundo: Alejandra Rodríguez, de 60 anos. A miss Buenos Aires foi a primeira de sua idade a conseguir o título.







A participação de Alejandra só foi possível devido a uma modificação nas regras que eliminou o limite de idade. Desde a criação do concurso, em 1958, até o ano passado, só eram permitidas mulheres entre 18 e 28 anos. O Miss Argentina também passou a permitir a participação de mulheres casadas, divorciadas, com filhos ou grávidas. Agora, o único requisito para concorrer ao título é ser maior de idade.













Alejandra ficou entre as 15 favoritas pelo prêmio nacional e ganhou o reconhecimento de “Melhor rosto” no concurso. Em seu discurso, ela chamou a competição de “aventura louca” e encorajou outras mulheres a vencer medos e preconceitos para conquistar sonhos e objetivos. “Essa competição marcou um antes e um depois na minha vida. Aprendi muito sobre eu mesma, sobre tudo aquilo que sou capaz de fazer. Quero agradecer aqueles que apostaram em mim nesta aventura tão louca. Agradecer à imprensa, que se interessou tanto por minha história, e a contou em tantos lugares do mundo. Isso foi incrível”, disse.







“A razão de tudo que aconteceu nesse tempo, desde que fui eleita a Miss Buenos Aires, é que sempre existe uma nova versão, diferente e melhor, de nós mesmas. A única coisa que temos que fazer é evocá-la. Mas sabem onde está? Está além dos medos. É preciso enfrentar esses medos, enfrentar o preconceito e seguir em frente quando temos um objetivo e um sonho”, afirmou.





A jovem que venceu o concurso de Miss Universo Argentina tem 29 anos e é natural da cidade Cordobesa de Villa María. Além de modelo, ela também estuda coaching e astrologia. Magalí Benejam participará do Miss Universo 2024, que ocorre no México, em novembro.